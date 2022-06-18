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Меркель объяснила, почему выступала за строительство «Северного потока — 2»

Меркель заявила, что прокачка газа по «Северному потоку — 2» выгоднее покупки СПГ

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Global Look Press

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему выбирала российский трубопроводный газ вместо сжиженного.

По ее словам, трубопроводный газ из России был дешевле, чем СПГ из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и США.

«Я верила не в то, что благодаря торговле можно было добиться перемен, а в то, что можно устанавливать связи, тем более с атомной державой. На этом фоне после того, как были заключены Минские соглашения, я сочла Nord Stream 2 приемлемым», — сказала она в интервью информационной платформе RND.

Правительство Германии остановило процедуру сертификации уже проложенного газопровода из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР. Тогда глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что проект «Северный поток — 2» фактически заморожен.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Согласно газовой директиве Евросоюза, труба должна была частично заполняться альтернативным поставщиком, или ее участок на территории Евросоюза должен был принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна была стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG.

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