Бывший канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему выбирала российский трубопроводный газ вместо сжиженного.

По ее словам, трубопроводный газ из России был дешевле, чем СПГ из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и США.

«Я верила не в то, что благодаря торговле можно было добиться перемен, а в то, что можно устанавливать связи, тем более с атомной державой. На этом фоне после того, как были заключены Минские соглашения, я сочла Nord Stream 2 приемлемым», — сказала она в интервью информационной платформе RND.

Правительство Германии остановило процедуру сертификации уже проложенного газопровода из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР. Тогда глава МИД ФРГ Анналена Бербок говорила, что проект «Северный поток — 2» фактически заморожен.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Согласно газовой директиве Евросоюза, труба должна была частично заполняться альтернативным поставщиком, или ее участок на территории Евросоюза должен был принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна была стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG.