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«Ъ»: разработчики игр Plarium и Game Insight уйдут из России и увезут своих сотрудников

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Depositphotos

С российского рынка игр могут уйти крупные игроки, речь о Plarium и Game Insight, которые, возможно, вывезут из РФ часть сотрудников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Предполагается, что студии прекратят работу в России. По информации источников, наиболее весомых работников в компании хотят вывезти в головные офисы в Израиле и Литве. Остальной персонал, вероятно, уволят.

По словам двух собеседников издания на рынке игровой индустрии, краснодарская студия разработки мобильных видеоигр Plarium закрывает бизнес в России и готовится вывозить часть персонала из страны. По аналогичному пути может пойти и Game Insight.

Кроме того, появились сведения о ликвидации юридического лица ООО «Гейм Инсайт».

Официальной информации о закрытии и вывозе людей из России, работающих в игровых студиях, сейчас нет.

Ранее стало известно, что финские компании с марта 2022 года массово уходят с российского рынка.

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