Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Минфине назвали фейком сообщения о намерениях «заморозить»... 14:56
Россиянин убил жену, которую застал с любовником 14:51
Алена Жигалова указала на провальный рейтинг нового хита Макса Барских 14:51
Корвет ТОФ «применил» противолодочный ракетный комплекс 14:48
Замминистра экономики Украины рассказал о степени устойчивости РФ к санкциям 14:48
На Украине признали устойчивость российской экономики 14:46
Эксперт ООН: военные Мьянмы вырывали детям ногти во время допросов 14:45
ТРТ: Россия, Украина и Турция создали канал связи по вывозу зерна из украинских... 14:45
Кадыров рассказал о состоянии здоровья Путина 14:44
Госдума приняла закон об упрощенной выдаче зарубежным IT-специалистам вида... 14:43
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Решетников заявил, что сейчас формируется новый пакет вызовов для российской экономики

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников заявил, что в настоящий момент формируется новый пакет вызовов, с которым сталкивается экономика страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Решетникова, среди появляющихся вызовов можно отметить укрепление рубля.

Также глава ведомства обратил внимание, что в России есть большой потенциал для наращивания товарооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее на Московской бирже курс евро снизился до 58 рублей впервые с мая.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть