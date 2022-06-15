Решетников заявил, что сейчас формируется новый пакет вызовов для российской экономики

Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников заявил, что в настоящий момент формируется новый пакет вызовов, с которым сталкивается экономика страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Решетникова, среди появляющихся вызовов можно отметить укрепление рубля.

Также глава ведомства обратил внимание, что в России есть большой потенциал для наращивания товарооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее на Московской бирже курс евро снизился до 58 рублей впервые с мая.