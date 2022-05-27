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США и Тайвань планируют анонсировать переговоры по укреплению экономических связей

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Chiang Ying-ying/AP

США и Тайвань планируют объявить о переговорах по углублению экономического сотрудничества и укреплению устойчивости цепочек поставок, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, речь будет идти об упрощении процедур торговли, о работе с цепочками поставок и торговле сельскохозяйственной продукцией.

Отмечается, что эти элементы аналогичны основам Индо-Тихоокеанской экономической концепции, о которой президент Джо Байден объявил во время своего визита в Токио на этой неделе.

«Переговоры являются попыткой улучшить экономические отношения между США и Тайванем, и они выйдут за рамки существующих дискуссий о торговле и инвестициях между правительствами двух стран», — говорится в статье.

В апреле Госдеп США одобрил контракт с Тайванем на продажу оборудования для ЗРК Patriot на $95 млн. Через некоторое время американские конгрессмены прибыли на Тайвань без объявления визита.

Тайвань — формальная административная единица КНР, территория которой фактически контролируется частично признанной Китайской Республикой. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.

Вашингтон не имеет официальных отношений с Тайванем, но поддерживает — в том числе поставками вооружений. В США существует закон, согласно которому они должны помогать Тайваню «оборонять себя». Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность официального Пекина.

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