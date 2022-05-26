Британский Минфин временно ввел налог на сверхприбыль нефтегазовых компаний в размере 25%

Министр финансов Великобритании Риши Сунак сообщил о решении ввести налог на сверхприбыли нефтяных и газовых компаний в размере 25%. Об этом он рассказал в ходе слушаний в палате общин британского парламента.

Инициатива стала частью плана по борьбе с последствиями высокой инфляции в Великобритании.

«Новый 25-процентный сбор будет взиматься со сверхприбыли, которую получают нефтяные и газовые компании, чтобы помочь семьям со стоимостью жизни», — сказал министр финансов страны.

По словам главы Минфина Соединенного Королевства, мера станет временной. От обязательного налога для нефтегазовых предприятий будут постепенно отказываться. Это произойдет, как только цены на энергоресурсы вернутся на «исторически более нормальный уровень».

Сунак полагает, что решение обеспечит поступление в бюджет страны около 5 млрд фунтов стерлингов в течение ближайшего года.

На прошлой неделе Бюро национальной статистики Британии (Office for National Statistics) сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам апреля выросла до 9%, что стало максимальным показателем за 40 лет наблюдений.