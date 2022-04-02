Шольц прогнозирует усугубление проблем мировой экономики из-за ситуации на Украине

Существующие проблемы мировой экономики, вызванные пандемией коронавируса, могут усугубиться из-за ситуации на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборного мероприятия в Эссене, сообщает ТАСС.

По мнению политика, последствия спецоперации России на Украине уже видны «не только на Украине и в России, но и за их пределами».

«Все трудности, которые испытывает сейчас мировая экономика и которые и так были серьезными из-за пандемии коронавируса, ее экономических и социальных последствий, теперь усугубятся из-за этой войны. Я говорю: это разрушение будущего — далеко за пределами России и Украины <...> Мы должны побеспокоиться о том, чтобы эта война скорее прекратилась», — сказал Шольц.

При этом он отметил, что западные страны в сложившейся ситуации действовали быстро и сплоченно, а введенные в отношении России санкции воздействуют на экономику страны.

«Эти меры эффективны», — добавил он.

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что восстановление мировой экономики от последствий кризиса на Украине может занять годы или даже десятилетия. По его мнению, Китай и Евросоюз «должны предотвратить распространение последствий украинского кризиса, особенно на мировую экономику».

Ранее обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Торстен Рике написал, что усиление антироссийских санкций может привести к расколу между странами Запада, а также к большим тратам на энергетику и продукты питания, к потери рабочих мест и прибытию миллионов беженцев. По его мнению, введенные в прошлые годы санкции против России не дали особых результатов, поскольку были достаточно слабы. Новые меры могут стать жестче, как и негативные последствия для Запада, отметил журналист.