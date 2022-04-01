«Зарплата.ру»: более 40% россиян работают по выходным

Работать в выходные приходится 44% сотрудников российских офисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос «Зарплата.ру».

Участники исследования выходят на работу вместо отдыха, чтобы получить дополнительные выплаты, — так ответили 39% россиян.

Для того чтобы завершить задачи, на которые не хватило времени в рабочие дни, — 23%.

Посещают работу от скуки 6%. При это работают в выходные 5% соотечественников, рассчитывающих на повышение.

Больше всего трудится по выходным представителей сферы услуг — 13%, продаж, строительства и недвижимости — по 11%.

Порядка 49% российского персонала не устраивает необходимость работы по выходным. Готовы выполнять свои задачи, вместо отдыха, 22%.

Опрос проходил с 24 по 31 марта среди 1 950 жителей России (от 18 до 55 лет).

Ранее молодые специалисты поделились зарплатными ожиданиями.

Также были названы малые и средние города России с самыми высокими зарплатами.