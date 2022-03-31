Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13
В Афганистане запретили выращивать мак 10:06
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36
50-летняя женщина решила выносить ребенка для собственной дочери 09:30
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15

Сбер предложил создать собственную ESG-инфраструктуру «Устойчивая Евразия»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

На круглом столе Евразийской экономической комиссии ЕАЭС «Международное сотрудничество для достижения ЦУР в период пандемии COVID-19: текущие вызовы и перспективы» старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова предложила создать собственную ESG-инфраструктуру.

Она отметила, что создание новой финансовой и торговой системы, выгодной странам-участникам Евразийского экономического союза и партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона невозможно без учета принципов устойчивого развития.

Для гармонизации политики и инструментов в области климата и ESG на территории ЕАЭС необходимо создать собственную ESG-инфраструктуру, уверена Завьялова. В качестве примера она назвала систему сертификации «зеленых» проектов и инициатив, стандарта ESG-отчетности, методологий оценки и верификации.

Она считает, что эти инструменты должны быть совместимы с мировыми аналогами, но отвечать объективным потребностям стран ЕАЭС, в том числе потребностям уменьшения затрат и укорачивания бюрократических процедур.

Также Завьялова предложила создание единой таксономии зеленых финансов ЕАЭС, которая облегчит инвестиции в эту сферу из любой ее точки. Кроме того, нужно обеспечить формирование единой платформы по реализуемым и перспективным ESG, зеленым и климатическим проектам на территории ЕАЭС.

Спикер предложила назвать эту программу действий «Устойчивая Евразия», отметив, что следующим шагом должна стать ее стыковка с аналогами в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Клиентоориентированность и работа согласно ESG-принципам остаются неизменными ценностями Сбера. Поэтому мы продолжаем поддерживать наших клиентов и продолжаем работу в области ESG. Сбербанк за последнее время накопил значительный пакет ESG-продуктов и инициатив, которые, при определенной адаптации к новым условиям, могут способствовать созданию единого пространства устойчивого развития как внутри страны, так и на территории стран ЕАЭС», — заключила она.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть