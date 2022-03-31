Абрамченко: правительство не планирует вводить регулирование цен на продукты питания

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что у правительства нет планов вводить регулирование цен на продовольствие. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься. Мы должны предусмотреть такие условия, чтобы рыночные механизмы сами обеспечивали такое сбалансированное регулирование цен на рынке продовольствия», — сказала она.

Абрамченко уточнила, что правительство следит за производителями продуктов питания, и, если у них растут издержки, то принимает необходимые меры, например, выделяет дополнительное финансирование по льготным кредитам.

По ее словам, также власти договариваются о сокращении числа посредников между производителем и торговыми сетями.

Ранее Абрамченко сообщала, что Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия, а также продолжает расширять поставки импортной продукции, поэтому предпосылок для дефицита нет.