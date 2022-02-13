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В Вене рассказали о попытках повлиять на Австрию по вопросу «Северного потока — 2»

Министр экономики Австрии Шрамбек: ряд стран хочет отказа Вены от «Северного потока — 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек заявила в эфире телеканала ORF2, что некоторые страны хотят отказа Вены от газопровода «Северный поток — 2».

По ее словам, Австрия не пойдет на такой шаг, так как государство инвестировало много средств в газопровод через австрийскую нефтегазовую компанию OMV.

Шрамбек добавила, что иностранные государства должны соблюдать международное верховенство закона.

«Поэтому если не будет вторжения (России на Украину — прим. «Газеты.Ru», тогда, по нашему мнению, «Северный поток — 2» должен, естественно, быть принят в эксплуатацию», — подчеркнула министр.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал использовать иные рычаги для санкций против РФ вместо «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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