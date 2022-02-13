Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Среднеуральске мужчина открыл огонь по прохожим 14:25
Норвежский лыжник: я и раньше был козлом отпущения, но пережил это 14:19
Соседи погорельцев из Юрьевца рассказали, что мать четверых погибших детей... 14:15
В Lufthansa допустили прекращение полетов над Украиной 14:06
Россиян предупредили о самых популярных способах мошенничества перед 14 февраля 14:05
В СБР прокомментировали неудачное выступление биатлонисток на ОИ 14:02
Эксперт рассказал об истинной цели инициативы США о переговорах Байдена и Путина 14:01
В Кемеровской области произошла драка между диаспорами и местными жителями 14:00
Резцова назвала результат дочери в гонке преследования на ОИ трагедией 13:40
Источник рассказал о ситуации с въездом россиян на Украину 13:38

В офисе Зеленского прокомментировали данные о закрытии воздушного пространства над Украиной

Советник офиса главы Зеленского не увидел смысла в закрытии воздушного пространства над Украиной

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не видит смысл в закрытии воздушного пространства. Об этом сообщает Reuters.

«Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать воздушное пространство. Это нонсенс. Я считаю, что это в каком-то смысле напоминает частичную блокаду», — сказал он.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что западные страховщики могут закрыть небо над Украиной, аннулировав страховые гарантии. Воздушная блокада коснется не только иностранных авиаперевозчиков, но и украинских, а также любых частных бортов.

После этого депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что воздушное движение над Украиной, вероятно, приостановят уже с понедельника, 14 февраля.

На данный момент известно, что авиакомпания KLM из Нидерландов прекратила полеты на Украину, а самолет компании SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета на вход в воздушное пространство Украины.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть