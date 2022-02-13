В офисе Зеленского прокомментировали данные о закрытии воздушного пространства над Украиной

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не видит смысл в закрытии воздушного пространства. Об этом сообщает Reuters.

«Украина не видит смысла в том, чтобы закрывать воздушное пространство. Это нонсенс. Я считаю, что это в каком-то смысле напоминает частичную блокаду», — сказал он.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что западные страховщики могут закрыть небо над Украиной, аннулировав страховые гарантии. Воздушная блокада коснется не только иностранных авиаперевозчиков, но и украинских, а также любых частных бортов.

После этого депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что воздушное движение над Украиной, вероятно, приостановят уже с понедельника, 14 февраля.

На данный момент известно, что авиакомпания KLM из Нидерландов прекратила полеты на Украину, а самолет компании SkyUp сел в Кишиневе из-за запрета на вход в воздушное пространство Украины.