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Япония направила в Европу излишки газа

Министр экономики Японии Хагиуда: Токио направил в Европу излишки СПГ

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Issei Kato/Reuters

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио направил имеющиеся у нее излишки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщает ТАСС.

«Несколько танкеров с СПГ, которые японские компании могут реализовывать по своему усмотрению, уже направляются в Европу с тем, чтобы достигнуть пункта назначения в феврале», — сказал министр.

Он добавил, что Япония планирует отправить несколько танкеров с СПГ в марте, так как Европа столкнулась с острой нехваткой газа. Хагиуда подчеркнул, что собственная энергетическая безопасность для Токио всегда будет на первом месте.

Ранее сообщалось, что власти Японии выразили готовность организовать поставки сжиженного природного газа в страны ЕС в случае обострения ситуации вокруг Украины.

До этого администрация США призвала страны Азии сократить закупки партий сжиженного природного газа, чтобы его можно было переправить в Европу в случае сокращения поставок российского газа в регион из-за ситуации с Украиной.

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