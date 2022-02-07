В Германии допустили введение санкций против «Северного потока — 2»

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и по делам климата Роберт Хабек заявил на брифинге в Париже, что страна не исключает возможных санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА «Новости».

«Французский президент и федеральный канцлер пытаются прилагать прежде всего дипломатические усилия, но также ясно, и об этом много раз говорилось, что в случае военной агрессии все варианты санкций рассматриваются. И все означает все. Не хочу вдаваться в спекуляции, но слово все охватывает все», — сказал Хабек.

Он подчеркнул, что провел обсуждения со своим французским коллегой, министром экономики Брюно Ле Мэром, по теме украинской проблематики. По его словам, страны тесно сотрудничают для поиска решения сложившейся ситуации, что подтверждается визитами канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон и президента Франции Эммануэля Макрона в Москву.

Ранее Шольц тоже заявлял, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины ФРГ может ввести санкции и против «Северного потока — 2».