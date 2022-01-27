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ВТБ: обвал рубля привел к резкому обмену валюты

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Клиенты ВТБ начали переводить свои валютные сбережения в рубли из-за выгодного курса валют, этот тренд продолжится в течение года. Об этом РБК сообщили в банке.

«24–26 января ежедневный объем обменных операций вырос почти вдвое по сравнению с предыдущими неделями месяца. При этом продажа валюты населением составляет около 60% от общего конверсионного объема», — отмечается в сообщении банка.

Начатый в первых числах января курс на девалютизацию сбережений усилился. Так, за первые две недели 2022 года продажа валюты составляла порядка 60% от общего объема конверсии. А портфель рублевых депозитов в начале года наоборот увеличился, показав рост в 3,9%.

По словам начальника управления «Сбережения» ВТБ Максима Степочкина, иностранная валюта всего воспринималась населением как один из надежных способов сохранения сбережений, который дает возможность заработать на разнице курсов валют.

Несмотря на возросший тренд к дедолларизации, на валютных вкладах до востребования россияне держат каждый пятый рубль сбережений, отметил специалист.

Банк России в январе временно перестал закупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила. Так регулятор ответил на резкое падение курса рубля — 24 января на торгах значительно подорожали доллар и евро.

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