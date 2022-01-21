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В Германии отреагировали на заявление о выплатах за отказ от «Северного потока — 2»

Минэкономики ФРГ: разрешения для эксплуатации «Северного потока — 2» проверят, когда придет время

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Газпром «Северный поток - 2»

Представитель министерства финансов Германии заявила в ходе брифинга, что вице-канцлер и глава ведомства Роберт Хабек «не стал предвосхищать» события, говоря о возможных компенсациях за отказ от «Северного потока — 2», сообщает РИА «Новости».

«В коалиционном договоре (правительства ФРГ) говорится, что для проектов в области энергетики в Германии действует европейское энергетическое право. Эти требования проверяются сегодня Федеральным сетевым агентством <...> независимо от политического влияния. Если требования выполнены, то разрешения для эксплуатации трубопровода будет выдано», — отметил представитель минфина ФРГ.

По его словам, в настоящее время не все разрешения были представлены. Представитель подчеркнул, что не стоит пока говорить о возможных выводах и дальнейших событиях, поскольку все будет проверяться тогда, «когда придет время».

Ранее Хабер объяснил, что Германии не придется выплачивать компенсацию, если немецкий регулятор решит, что проект «Северный поток — 2» не соответствует правилам Евросоюза и ФРГ.

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