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Глава Росприроднадзора раскритиковала бизнес из-за данных об утилизации

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бизнес не предоставил Росприроднадзору данные об утилизации товаров и упаковки. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо главы ведомства Светланы Радионовой в правительство.

Радионова раскритиковала крупные бизнес-ассоциации за отсутствие сведений о мощностях по утилизации товаров и упаковки. Из 30 ассоциаций, включая производителей и импортеров алкоголя, рыбы, продуктов, шин и электроники, данные предоставили только семь. И это были неполные сведения.

«Ассоциации не располагают информацией о реальной реализации ответственности бизнеса за утилизацию, не могут подтвердить наличие мощностей утилизации либо не представляют какие-либо данные о заключенных договорах с утилизаторами», — отметила представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева.

По ее словам, бизнес сам часто говорит о создаваемых мощностях по утилизации отходов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) и самостоятельной утилизации.

Представители ассоциаций уверены, что у них самих нет полных сведений, так как независимые утилизаторы работают с множеством заказов разных компаний. Поэтому полной информацией по утилизации обладает лишь сам утилизатор и Росприроднадзор, как госорган, получающий отчетность по исполнению РОП каждый год от всех субъектов.

В Росприроднадзоре отметили, что в 2022 году продолжатся проверки утилизаторов, которые стартовали в ноябре 2021 года. На данный момент уже обнаружено 40 нарушений. Некоторые компании вообще не были обнаружены по своим юридическим адресам, уже ликвидированы или выполняют свою работу с грубыми нарушениями.

19 января сообщалось, что поставщики импортного алкоголя, косметики, шин и других товаров предупредили правительство о риске роста цен на продукцию из-за новых норм утилизации отходов.

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