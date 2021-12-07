США будут добиваться от ФРГ отказа от реализации СП-2 в случае «российской агрессии»

В Вашингтоне планируют добиться полной остановки проекта «Северный поток — 2» в том случае, если Россия все же начнет военные действия на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.

В частности, администрация президента Джо Байдена добивается от нового правительства Германии обязательства остановить проект.

Среди других обсуждаемых вариантов — санкции против российских банков и экспорта российских товаров. Цель состоит в том, чтобы согласовать пакет, который был бы «всеобъемлющим, быстро реализуемым и достаточно экономически болезненным», чтобы служить настоящим сдерживающим фактором.

Ранее в Германии заявили, что останавливать «Северный поток — 2» уже поздно.

«Северный поток — 2», который уже готов к эксплуатации, предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.