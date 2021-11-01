Крупный бренд специй Santa Maria прекратил продажи в России

Из-за желания «сосредоточиться на кофейной категории» компания Paulig не будет импортировать в Россию специи, приправы и соусы под маркой Santa Maria. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо партнерам от гендиректора российского офиса Paulig Ольги Свечниковой.

В тексте письма отмечено, что в РФ растет кофейная категория, поэтому данный сегмент является «драйвером роста» бренда. Компания планирует стать «игроком номер один» на рынке натурального кофе, где она увеличила свою долю за последнее время. Объем продаж в этой области увеличивается интенсивнее, чем категория молотого и зернового кофе.

У российских ретейлеров уже заканчивается продукция Santa Maria. В частности, пропал мексиканский соус гуакамоле от данного бренда. При этом Paulig будет продавать товары под маркой Santa Maria в других странах.

Ранее стало известно, что в 2021 году россияне купили 1 млн кофемашин, что стало абсолютным рекордом. Это произошло их-за того, что часть людей перешли на домашнее обучение и удаленную работу.