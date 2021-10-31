Меркель заявила о ключевой роли газа при энергопереходе

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель оценила решение лидеров стран G20 об отказе от финансирования строительства новых угольных электростанций за рубежом, сообщает ТАСС.

По ее словам, переход на другие источники энергии теперь будет осуществляться значительно быстрее. «С нашей точки зрения, природный газ тут должен, разумеется, играть центральную роль», — сказала лидер ФРГ.

Она добавила, что этот процесс перехода будет иметь большое значение для Африки, которой потребуется дополнительное финансирование, в том числе в области природного газа. Меркель положительно оценила итоги саммита G20. «Могу сказать, что достигнуто было очень многое», — добавила она.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G20 призвали принять все возможные меры для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°С. Лидеры стран сообщили, что воздействие изменения климата при 1,5°С намного меньше, чем при 2°С, поэтому необходимо принять немедленные меры, чтобы удержать 1,5°С в пределах доступного.

По информации агентства Reuters, страны G20 обязались к концу этого года прекратить международное государственное финансирование зарубежных угольных электростанций.