Отмена наличных? Как изменится жизнь с цифровым рублем

Зачем нужен цифровой рубль и как он повлияет на жизни россиян

Представьте: у вас в кошельке не бумажные купюры, а деньги существуют на экране телефона. Так в нашу жизнь постепенно входит новый финансовый инструмент — цифровой рубль. Вокруг него уже масса слухов: от «очередной крипты» до «тотального контроля за всеми нашими покупками». При этом с 1 октября 2025 года часть соцвыплат россияне уже смогут получать в цифровых рублях. Что это на самом деле — эксперимент Центробанка, революция в денежной сфере или просто еще одна форма привычных расчетов, разбиралась «Газета.Ru».

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — это не биткоин и не «новый вид карточки», а официальная форма национальной валюты, которую выпускает и контролирует Банк России. По сути, теперь есть три формы рубля, пояснил «Газете.Ru» финансовый аналитик Иван Орлов: наличные, безналичные (те, что мы видим на счетах и картах) и цифровые — они существуют только в электронном виде.

Наличные — это привычные банкноты и монеты, безналичные средства лежат на счетах в банках, где мы видим цифры, но не можем их потрогать. А цифровой рубль — это отдельная электронная форма, выпускаемая напрямую Центробанком. Эти деньги хранятся не в коммерческом банке, а в кошельке на платформе Центрального банка. Ключевое отличие в том, что это прямое обязательство государства перед человеком. Иван Орлов финансовый аналитик

Самый простой способ объяснить: цифровой рубль — это те же деньги, только у них нет физического носителя. Они хранятся не в банке, а напрямую в системе Банка России. То есть ваш «кошелек» будет привязан к смартфону или компьютеру, но не к конкретному коммерческому банку.

close Vladimir Baranov/Global Look Press

1 цифровой рубль = 1 рубль, то есть валюта равна обычному рублю в соотношении 1:1

Преимущество цифрового рубля в том, что переводы происходят мгновенно и без комиссии, даже между клиентами разных банков. Для бизнеса это еще и снижение издержек, и ускорение транзакций в любое время дня и ночи, рассказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, экономист и инвестор Артем Назаров.

Цифровой рубль способен серьезно изменить экономику: упростить расчеты, сделать их безопаснее и доступнее. Он особенно важен для людей, которые раньше были ограничены в доступе к банковским услугам, ведь работать с ним можно будет прямо через смартфон. Это повышает финансовую инклюзивность и устойчивость всей системы. С точки зрения государства, цифровая валюта укрепляет независимость от внешних ограничений: санкции вроде отключения от SWIFT уже не смогут парализовать расчеты. Артем Назаров эксперт по финансам, экономист и инвестор

Кроме того, Назаров отметил, что появление цифрового рубля вряд ли отразится на уровне инфляции. Зато он способен сгладить колебания и сделать экономические процессы более стабильными и предсказуемыми. По словам эксперта, на первых этапах новая форма денег будет особенно востребована в онлайн-платежах, сфере e-commerce и при переводах между людьми — именно там, где скорость и минимальные издержки играют ключевую роль. Он также может стать инструментом финансовой независимости от внешних контрагентов.

Важный момент — цифровой рубль не заменяет наличные и безналичные платежи, а дополняет их. Если кто-то испугался, что «завтра отменят бумажные деньги», — это миф. Центробанк прямо заявляет: новая валюта создается для удобства, а не для запретов.

Закон о цифровом рубле

В 2023 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, который официально открыл дорогу цифровому рублю и закрепил создание специальной платформы для его работы. Теперь российская валюта существует сразу в трех формах.

Правовые основы использования цифрового рубля как новой формы валюты закреплены в законах «О национальной платежной системе» и «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Основные положения вступили в силу несколько лет назад. Это позволило Банку России и коммерческим банкам начать пилотное тестирование реальных цифровых рублей.

Выпускать цифровую валюту может только Банк России. Он же отвечает за платформу, где будут храниться такие рубли. Банки, к которым мы привыкли, выступают скорее проводниками: они подключают клиентов, но сами средства лежат не у них, а в системе Центробанка.

Поначалу регулятор планировал запустить цифровой рубль для всех в этом году. Однако в феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовое внедрение придется перенести. Причина проста — бизнес и банки просят доработать технические детали и протестировать экономическую модель. В результате окончательный переход к широкому обращению цифрового рубля назначен на 1 сентября 2026 года.

При этом некоторые нововведения заработают раньше. Уже с 1 октября 2025 года россияне смогут получать часть социальных выплат в цифровых рублях — это станет первым шагом к постепенному включению новой формы денег в повседневную жизнь.

close lara-sh/Shutterstock/FOTODOM

Сейчас проект все еще проходит испытания: в пилоте участвуют 15 банков и около 30 компаний. Они проверяют, насколько удобно пользоваться цифровыми кошельками — как для ежедневных платежей, так и для расчетов между организациями.

Зачем нужен цифровой рубль

Возникает закономерный вопрос: зачем вообще нужна новая форма денег, если уже существуют наличные и безналичные? Ответ прост — цифровой рубль дополняет их и открывает дополнительные возможности.

Во-первых, он упрощает переводы. Средства можно будет пересылать напрямую, без длинной цепочки посредников. Это особенно актуально для регионов, где банковская инфраструктура развита слабее: кошелек в смартфоне способен заменить и карту, и банкомат.

«Для граждан цифровой рубль означает бесплатные и мгновенные переводы, а также меньшие риски: если у банка возникнут проблемы, деньги все равно останутся на платформе Центробанка. Для бизнеса выгода в снижении расходов на эквайринг и быстрых расчетах по QR-кодам, что дешевле нынешних карточных систем. Но у такой прозрачности есть и обратная сторона: меньше приватности для пользователей и новые вызовы для банков. В частности, возможен отток депозитов, а значит, банкам придется искать новые источники дохода и перестраивать модель работы», — отметил Орлов.

Во-вторых, цифровая валюта удобна для государства. С ее помощью проще делать целевые выплаты: пособия, льготы, субсидии. Деньги поступают сразу в кошелек получателя и могут использоваться только по назначению, что снижает риски утечек и злоупотреблений.

Третье преимущество — прозрачность расчетов. Для бизнеса это быстрые платежи и минимальные комиссии, для Центробанка — более четкий контроль за денежным обращением и финансовой стабильностью.

И наконец, цифровой рубль — это шаг в сторону технологического суверенитета. Центральные банки по всему миру уже создают собственные цифровые валюты. Так, в Китае активно тестируется цифровой юань, в Нигерии запущена eNaira, а в ряде стран Карибского бассейна уже обращается цифровой доллар. Чтобы не отставать от глобальных трендов, Россия тоже внедряет свою систему.

Как пользоваться цифровым рублем

Завести цифровые рубли можно будет через приложение своего банка: оно подключит пользователя к платформе Центробанка. При этом деньги хранятся не у банка, а напрямую в системе ЦБ — это главное отличие от привычных безналичных средств.

Расплачиваться цифровым рублем получится через QR-код, переводить — по номеру телефона или счета.

close Максим Блинов/РИА Новости

Вместе с удобством появляются и новые вызовы для финансовой системы, подчеркнул Артем Назаров. Основной риск для банковской отрасли — возможный отток ликвидности, если крупные компании начнут хранить значительные суммы в кошельках ЦБ. В этом случае банки могут лишиться дешевых ресурсов и будут вынуждены повышать ставки по кредитам или искать новые источники фондирования.

Есть и фактор контроля: все операции будут фиксироваться на платформе Центробанка, что теоретически открывает дорогу к налоговым проверкам и заморозке транзакций. Это скорее особенность, чем недостаток, но она меняет баланс сил на рынке. Кроме того, цифровой рубль может ударить по частным финтех-сервисам, которые сегодня зарабатывают на переводах и эквайринге. Для них появление новой государственной платформы означает конкуренцию с самим ЦБ.

При этом у цифрового рубля есть очевидные плюсы: переводы между гражданами обещают сделать бесплатными, а комиссии для бизнеса — минимальными. К тому же доступ к кошельку не зависит от конкретного банка: даже если он столкнется с трудностями, цифровые деньги останутся в системе Центробанка.

Чем цифровой рубль отличается от криптовалюты и безналичных денег

Многие сравнивают цифровой рубль с биткоином, но сходство здесь только внешнее — в том, что обе валюты существуют в электронном виде. На самом деле принципиальное отличие в том, что криптовалюты децентрализованы и никем не регулируются, тогда как цифровой рубль выпускает исключительно Центробанк, он же управляет всей платформой.

Есть разница и в стабильности. Цена биткоина или эфириума постоянно колеблется в зависимости от спроса, тогда как цифровой рубль жестко привязан к национальной валюте и всегда равен одному обычному рублю.

От безналичных денег его отличает место хранения. Наши привычные средства лежат на счетах в коммерческих банках, и в случае их проблем доступ к деньгам может быть временно ограничен. Цифровые рубли хранятся напрямую в системе Центробанка и не зависят от состояния отдельного банка.

К этому добавляются дополнительные возможности: бесплатные переводы между гражданами, минимальные комиссии для бизнеса, прозрачные расчеты и адресные социальные выплаты. По сути, цифровой рубль — не замена наличных или безналичных средств, а новая форма той же валюты, которая постепенно встраивается в финансовую систему страны.