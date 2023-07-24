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Путин подписал закон о цифровом рубле

Президент России Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении в РФ цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Дополнительная форма национальной валюты Российской Федерации будет выпускаться наряду с уже существующими формами денег.

«У российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая», — говорится в документе.

Совершить операцию с новым денежным форматом будет возможно с помощью платформы цифрового рубля — специальной информационной системы, оператором которой, по закону, становится Банк РФ.

Закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу с 1 августа 2023 года.

21 июля председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что российских граждан не будут заставлять пользоваться цифровым рублем, каждый сможет выбирать, какой формой рубля пользоваться.

19 июля Набиуллина сообщила, что массовое внедрение нового вида валюты может произойти в 2025 году.

Ранее в Госдуме назвали одно из последствий внедрения цифрового рубля в России.

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