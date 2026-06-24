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Политика

Путин заявил, что РФ входит в лидеры по выпуску авиадвигателей

Путин: Россия входит в четверку стран, которые могут выпускать авиадвигатели
Михаил Климентьев/РИА Новости

Россия входит в четверку стран, которые могут полностью сами выпускать авиадвигатели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Россия входит в четвергу государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей», — сказал он.

В среду, 24 июня Владимир Путин прибыл в подмосковный Жуковский, где на территории АО «ЛИИ имени М.М. Громова» осмотрел образцы новой российской авиационной техники — самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

Ил-114-300 представляет собой модернизированную версию турбовинтового самолета Ил-114, рассчитан на перевозку до 68 пассажиров. Лайнер должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Поставки первых самолетов ожидаются в 2026 году.

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. После введения западных санкций проект был переработан с максимальным использованием российских комплектующих. Начало поставок новой версии ожидается в 2027 году.

МС-21-310 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, способный перевозить до 175 пассажиров на расстояние до 3,8 тысячи километров. Серийное производство лайнера планируется начать в 2027 году.

Ранее Путин наградил коллектив аэропорта Внуково.

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