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Общество

Загорелся двигатель. Что известно о крушении нового российского транспортника

В Кубинке разбился опытный образец Ил-112В

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Днем 17 августа в Подмосковье во время тренировочного полета разбился Ил-112В — разрабатываемый в Воронеже новый транспортник, первый созданный с нуля со времен СССР. У самолета, который должны были демонстрировать на военно-техническом форуме «Армия-2021», загорелся двигатель при заходе на посадку, он упал в лесу. Летчик-испытатель, герой России Николай Куимов, а также еще двое членов экипажа погибли.

В подмосковной Кубинке потерпел крушение опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В. По предварительным данным, самолет рухнул при заходе на посадку в полутора километрах от аэродрома.

В сети появилось видео авиакатастрофы.

На кадрах, снятым очевидцем видно, как самолет с горящим правым двигателем летит на малой высоте над лесом, затем срывается в крен и падает.

Над деревьями спустя пару секунд поднимается пламя от взрыва и густой черный дым. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что экипаж перед крушением доложил о возгорании правого двигателя. Как пишет «112», при падении самолет взорвался и полностью разрушился.

По информации РИА «Новости», на борту опытного образца самолета находились три человека, все они погибли. Агентство сообщило, что Ил-112В был собран в Воронеже, а в Московскую область прилетел 13 августа для испытаний перед демонстрацией на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

ТАСС со ссылкой на источники сообщает, что за штурвалом разбившегося Ил-112В находился летчик-испытатель, Герой России подполковник Николай Куимов. Его напарниками были летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Эту информацию подтвердили и в ОАК.

63-летний Куимов работал летчиком-испытателем в «Ильюшине» с 1994 года. Он освоил и протестировал более 35 типов самолетов, среди которых Ил-76МФ, Ил-86, Ил-96-300, Ил-38, Ил-76МД-90, Ил-96-400ТД, Ил-114-300. Пилот был участником авиасалонов и выставок в Париже, Берлине, Сингапуре. Куимов провел и первый тестовый полет разбившегося транспортника в 2019 году.

По данным агентства, в качестве версий крушения самолета рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотов. «Ростех» сейчас создает специальную комиссию для расследования обстоятельств происшествия, в нее войдут сотрудники авиастроительных предприятий и научных институтов.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет России, разработанный с нуля в постсоветский период. Над проектом начали работать в 2014 году, его создают на замену устаревшему Ан-26. Первый полет опытного образца самолета состоялся в 2019 году, второй — в марте этого года на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО). Серийное производство самолетов планировали начать в 2023 году.

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