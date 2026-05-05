Глава Минпромторга рассказал, сколько нужно лет для создания самолета с нуля

Алиханов: для создания самолета с нуля нужно более 20 лет

Для создания самолета с нуля без мирового опыта потребуется более 20 лет. Об этом заявила глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

«Если у вас ничего не было для создания лайнера и вы решили построить с нуля все системы, двигатели, планер, аэродинамику и так далее, вам и 20 лет не хватит», — сказал Алиханов, отметив, что не все такие проекты удачны.

В пример он привел программу японской компании Mitsubishi по созданию оригинального самолета, которая закончилась многомиллиардными убытками, а первый образец в воздух так и не поднялся.

Глава Минпромторга также рассказал, что на выявление «детских болезней» авиалайнеров требуется около 3-4 лет.

В начале апреля министр сообщал, что пассажирский самолет Ил-114-300 завершил летные испытания. Заключение контрактов с авиакомпаниями будет зависеть от сертификации, которая запланирована на май. Сдача трех бортов планируется уже в этом году, добавил глава ведомства.

