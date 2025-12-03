Россия откажется от проекта ж/д магистрали до Китая. На нее не нашлось 50 трлн рублей

Владимиру Путину предложили отказаться от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали стоимостью 50 трлн рублей, утверждает «Ъ». Новый путь должен был соединить Транссиб с Северным морским путем. Однако кабмин на фоне сокращения инвестиционной программы РЖД посчитал это нецелесообразным. В экспертном сообществе считают, что новая магистраль необходима, поскольку без нее невозможно привлечь на Севморпуть значительную часть грузов.

Вице-премьер Виталий Савельев в письме президенту России Владимиру Путину сообщил о нецелесообразности строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Кабмин решил отказаться от прокладки путей в непростых геологических условиях из-за высокой стоимости инфраструктурного проекта. По информации «Ъ», затраты на строительство магистрали оцениваются в 50 трлн рублей.

Отмена проекта происходит на фоне сокращения инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), которую планируют рассмотреть в кабмине 11 декабря. Издание утверждает, что на следующий год инвестиции не превысят 1 трлн рублей.

РЖД направили свою позицию по поводу реализации этого проекта в Минтранс. На официальном уровне отказ от строительства магистрали пока не подтвердили.

В рамках создания магистрали планировалось построить участок Нижневартовск (ХМАО) — Белый Яр (Томская область) — Усть-Илимск (Иркутская область) протяженностью почти 2 тыс. км. Кроме того, на отрезке Таштагол (Кемеровская область) — Урумчи (КНР) власти собирались создать новый вход в Китай — через 55-километровый участок российско-китайской границы на Алтае.

РЖД сообщили об убытке в 4,2 млрд рублей В период с января по сентябрь текущего года чистый убыток ОАО «Российские железные дороги»... 30 октября 23:30

Однако к строительству двух тоннелей под Алтаем так и не приступили. Замминистра транспорта России Алексей Шило еще в 2021 году, будучи заместителем гендиректора РЖД, предупреждал, что тоннель обойдется очень дорого.

Предполагалось, что новая магистраль соединит Транссиб с Северным морским путем и перераспределит нагрузку на Восточном полигоне. Таким образом получилось бы создать дополнительный транспортный коридор для экспорта угля из Кемеровской области и других регионов Сибири.

Между Москвой и Алма-Атой возобновили ж/д сообщение Российский перевозчик РЖД возобновил прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Алма-Атой. Об этом... 26 октября 09:31

Путин предлагал изучить вопрос о строительстве Северо-Сибирской магистрали в октябре 2023 года. Такое поручение было опубликовано на сайте Кремля.

Ответственными за проект были назначены премьер-министр Михаил Мишустин, министр энергетики РФ Сергей Цивилев (на тот момент — губернатор Кузбасса), генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, а также глава Российской академии наук Геннадий Красников.

Оценку целесообразности проекта включили в план реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года со сроком исполнения в 2025 году.

Транспортную стратегию России актуализируют до 2030 года Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию РФ до 2030 года... 08 ноября 16:34

Нужна ли магистраль?

Северо-Сибирская магистраль необходима, поскольку без нее невозможно привлечь на Севморпуть значительную часть грузов из Кузбасса, Хакасии и с Урала, заявил президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин в беседе с «Ъ».

Эксперт обратил внимание, что в ближайшие два года начать строительство вряд ли получится из-за экономической обстановки . Однако к работам необходимо приступить до конца 2028 года, иначе Севморпуть не будет должным образом обеспечен транспортной инфраструктурой, предупредил он.

Кроме того, Иванкин назвал адекватной оценку строительства в 50 трлн рублей, поскольку магистраль планировалось прокладывать в условиях мерзлоты. При этом эксперт не исключает увеличения стоимости проекта после проектно-изыскательских работ.

«Шпалы нужны для топки». Власти Латвии хотят демонтировать железную дорогу в Россию Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что железнодорожные пути, ведущие из его страны в Россию... 27 ноября 19:11

В прошлом году возведение Северо-Сибирской магистрали оценивалось в 8 трлн рублей. Председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников сообщал, что часть железнодорожного маршрута будет стоить 691 млн рублей за 1 км трассы, а стоимость строительства на гористом участке пути вырастет до 3 млрд рублей за 1 км.

Предполагалось, что магистраль окупится за 20 лет.