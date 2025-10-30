РЖД сообщило об убытке в 4,2 млрд руб.

РЖД сообщило об убытке за первые три квартала 2025 года в размере 4,2 млрд руб.

В период с января по сентябрь текущего года чистый убыток ОАО «Российские железные дороги» составил 4,2 млрд руб. Об этом сообщается в отчете компании по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета).

Годом ранее за тот же период прибыль РЖД составила 44,7 млрд руб.

Выручка РЖД увеличилась на 10% — до 2,3 трлн рублей, а прибыль от продаж выросла на 16,5% — до 319,2 млрд руб.

Накануне на сайте РЖД и в приложении «РЖД пассажирам» убрали функцию автоматической оплаты постельного белья при покупке билетов в плацкартные вагоны. Теперь эту опцию можно выбрать вручную.

В компании уточнили, что теперь при покупке билетов на поезда, которые курсируют внутри России, постельное белье в стоимость не включается. Пассажирам предлагается купить его дополнительно. Отмечается, что эту опцию убрали с 1 сентября 2025 года с целью исполнения требований федерального закона.

Ранее в РЖД сообщили, что в новых вагонах появятся двухметровые полки и гладильные доски.