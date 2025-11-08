На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Транспортная стратегия России должна быть актуализирована до 2030 года

Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию России до 2030 года
true
true
true
close
Locomotive74/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Новая редакция должна определить единые и четкие критерии для принятия решений о развитии транспортной инфраструктуры скоростного и высокоскоростного сообщения с учетом транспортно-экономического баланса и создания условий окупаемости проектов»,— говорится в публикации.

До 1 декабря 2026 года стратегию внесут в правительство.

До 1 декабря текущего года Минтранс, Минцифры и Минпромторг совместно с РЖД и «Автодором» должны подготовить «дорожную карту» по переходу на программное обеспечение российского производства для транспортных и производственных предприятий, которые участвуют в создании высокоскоростной инфраструктуры.

Кроме того, Минтранс и Минфин до 23 апреля 2026 года должны представить предложения по финансированию проектов по развитию городских электричек, включая опорные города.

Ранее в России подготовили рекомендации по внедрению ИИ в транспортную отрасль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами