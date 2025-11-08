Транспортная стратегия России должна быть актуализирована до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать транспортную стратегию РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

«Новая редакция должна определить единые и четкие критерии для принятия решений о развитии транспортной инфраструктуры скоростного и высокоскоростного сообщения с учетом транспортно-экономического баланса и создания условий окупаемости проектов»,— говорится в публикации.

До 1 декабря 2026 года стратегию внесут в правительство.

До 1 декабря текущего года Минтранс, Минцифры и Минпромторг совместно с РЖД и «Автодором» должны подготовить «дорожную карту» по переходу на программное обеспечение российского производства для транспортных и производственных предприятий, которые участвуют в создании высокоскоростной инфраструктуры.

Кроме того, Минтранс и Минфин до 23 апреля 2026 года должны представить предложения по финансированию проектов по развитию городских электричек, включая опорные города.

Ранее в России подготовили рекомендации по внедрению ИИ в транспортную отрасль.