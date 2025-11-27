«Шпалы нужны для топки». Власти Латвии хотят демонтировать железную дорогу в Россию

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что железнодорожные пути, ведущие из его страны в Россию, могут полностью разобрать. В Риге рассматривают демонтаж как одну из мер для усиления безопасности страны. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала планы латвийских властей, предположив, что «шпалы нужны им для топки». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала желание властей Латвии разрушить ведущую в Россию железную дорогу.

« Видимо, шпалы нужны им для топки », — сказала она, отвечая на вопрос журналиста «Комсомольской правды» Александра Гамова о возможном демонтаже.

Накануне президент Латвии Эдгар Ринкевич предупредил, что железнодорожные пути, ведущие в Россию, могут полностью демонтировать.

«Разбор дороги рассматривается как одна из мер для усиления безопасности страны», – цитирует политика издание LSM+.

Ринкевич подчеркнул, что ситуация на границе остается напряженной , поэтому нельзя исключать никакие варианты укрепления обороны, но нужно учитывать сроки, масштаб работ и их экономические последствия.

Правительство Латвии совместно с военными примет решение по вопросу демонтажа путей до конца года, сообщили в Риге. Также демонтаж будет согласован с Литвой и Эстонией , добавил президент.

Политолог Георгий Бовт в беседе с «Российской газетой» заявил, что теоретически Латвия может демонтировать пути, «чтобы российские войска вдруг не приехали по железной дороге». Бовт отметил, что Россия по железной дороге в Латвию и через территорию этой страны «практически ничего не возит». При этом поездами в Латвию через Россию идет транзит из Казахстана и Узбекистана, добавил он.

Политолог считает, что Рига должна согласовать демонтаж с другими балтийскими странами во избежание перетока грузов, которые могут пойти через Литву или Эстонию.

Профессор кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина заявила, что для России демонтаж железной дороги в Латвии будет иметь, «скорее, символическое, нежели практическое значение».

« Латвия лишается потенциального источника доходов и конкурентного преимущества », — сказала она «Российской газете».

«Проверяют границы дозволенного»

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила 27 ноября, что российские власти » постоянно проверяют границы дозволенного».

«Россияне постоянно проверяют границы дозволенного: каков будет наш ответ, как далеко можно зайти? Нам нужна более активная реакция. Сигнал посылают не слова, а действия», — сказала изданию Politico Браже.

Европейские страны готовятся нанести РФ «ответный удар» из-за якобы проводимых Москвой масштабных гибридных атак, пишет газета. Обсуждаются совместные наступательные кибероперации против, более оперативное установление причастных к атакам и внезапные военные учения под руководством НАТО.

В прошлом месяце Латвия запретила пролет через свое воздушное пространство борта Владимира Путина, который планировал лететь на саммит в Венгрию. Захарова в ответ на это заявила, что власти Латвии «взращивают антироссийские настроения».

Представитель МИД РФ напомнила об активной роли коренного населения Латвии в геноциде еврейского населения. В настоящее время страна фактически осуществила «ревизию итогов» Второй мировой войны и официально чествует соучастников Холокоста, отметила Захарова.

«Ненависть к России у нынешнего режима в Риге определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками», — заключила дипломат.