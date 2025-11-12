Признаки мошенничества. В России будут проверять крупные переводы по СБП

Банки будут проверять переводы от 200 тысяч рублей незнакомцам по СБП

Переводы крупных сумм самому себе и незнакомцам пополнят перечень признаков мошеннических операций, анонсировали в Центробанке. Эксперты не исключают, что нововведение приведет к большому количеству ошибочных блокировок. Какая сумма будет считаться крупной, как не вызвать подозрений у банка и разблокировать денежный перевод — в материале «Газеты.Ru».

Банк России намерен пополнить перечень признаков мошеннических операций переводами крупных сумм денег самому себе по Системе быстрых платежей (СБП), сообщил руководитель департамента информационной безопасности Центробанка (ЦБ) РФ Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

«Распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете , тем более если злоумышленники получили к нему доступ», — объяснил он.

Уваров подчеркнул, что банки будут учитывать такие переводы как подозрительные, особенно если в тот же день клиент попытается перевести деньги новому получателю, которому не отправлял средства в течение последних шести месяцев.

На признаки мошенничества будут проверять только переводы незнакомцам по Системе быстрых платежей от 200 тысяч рублей, разъяснили в ЦБ. Важное условие заключается в том, что транзакции предшествовал перевод самому себе через СБП .

«Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)», — уточнили в регуляторе.

Представитель регулятора обратил внимание, что прошло более года с тех пор, как Банк России увеличил до шести перечень признаков мошеннических операций. Однако злоумышленники успели придумать новые уловки. В связи с этим существующие критерии дополнят новыми признаками.

Приказ с новыми признаками мошеннических переводов регулятор опубликует в ближайшее время.

Однако ключевой вопрос заключается еще и в том, по каким критериям система будет отличать мошенническую схему от действий законопослушного человека, который, например, переводит деньги между своими счетами для оптимизации или совершения крупной покупки, отметил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин в беседе с «Газетой.Ru».

По его мнению, должна быть создана и широко анонсирована возможность предварительного уведомления банка о планируемой крупной операции через мобильное приложение. Мосягин предложил внедрить эффективный и максимально быстрый канал для оспаривания ошибочных блокировок с обязанностью банка оперативно реагировать на такие обращения.

Введение новых признаков мошеннических операций «должно быть технически и методологически выверенным». Важно, чтобы не страдали добросовестные клиенты, лишаясь доступа к собственным средствам в ходе совершенно легитимных финансовых операций, добавил экономист.

Как не вызвать подозрений у банка?

Чтобы безопасно перемещать деньги между своими счетами, в мобильном приложении банка следует оформить «постоянное поручение на автоматический перевод всей суммы или нужной части на основной счет» , посоветовала адвокат адвокатской палаты Московской области, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Анна Соколова.

«Это наиболее безопасный способ, который не вызовет подозрений у финансовой организации», — отметила она в беседе с «Известиями».

Кроме того, можно помочь аналитическим системам банка правильно классифицировать операцию. Для этого в назначении платежа при разовых операциях нужно прописывать четкие формулировки: «перевод собственных средств» или «на собственные нужды», подчеркнула Соколова.

По ее словам, «обоснованные подозрения» может вызывать перевод нескольких «мелких сумм» подряд сразу после получения зарплаты или же разбивка крупной суммы на множество мелких переводов в течение одного дня.

Также следует заблаговременно подготовить справку 2-НДФЛ, трудовой договор или выписки по счетам, чтобы в случае банковской проверки подтвердить источник средств, добавила Соколова.

Как разблокировать перевод?

Нововведение ЦБ может привести к «большому количеству ошибочных блокировок» , считает финансовый аналитик Вячеслав Путиловский. Если «перегнуть палку», то в конце концов клиенты онлайн-банков могут отказаться от безналичных переводов, что дискредитирует саму систему денежных операций, заявил он в интервью телеканалу «Звезда».

Однако клиент банка может добиться разблокировки денежного перевода в ходе личного визита в кредитно-финансовую организацию или при телефонном разговоре со службой безопасности банка, рассказала финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций Светлана Максимова.

«В случае необоснованного отказа банка от разблокировки платежа людям следует обращаться в Банк России, а также возможно обратиться в суд. К нам — в Службу финансового уполномоченного — можно обращаться лишь с имущественными требованиями к банку, то есть с требованиями о взыскании с него денежных средств», — отметила она в разговоре с «Российской газетой».

Максимова уточнила, что при обращении к финансовому уполномоченному клиент банка может защитить свои права без оплаты услуг юристов и в досудебном порядке. По ее словам, этот путь решения проблем в последние годы набирает популярность.