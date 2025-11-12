«Что считать крупной суммой»: экономист раскритиковал новый признак мошенничества

Нужно определить, что считать крупными переводами самому себе и как отличить в данном случае действия законопослушных граждан от мошеннических схем, сказал «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин. По его словам, нужно защитить законопослушных россиян, переводящих деньги между своими счетами для оптимизации или совершения крупной покупки.

Так он прокомментировал заявление ЦБ, который 12 ноября предупредил банки, что крупные переводы по Системе быстрых платежей на свой же счет могут трактоваться как признак мошенничества. По данным регулятора, злоумышленники уговаривают клиентов вывести сбережения из других банков «на себя» через СБП, а затем похищают деньги, получив доступ к счету. Перечень новых признаков таких операций Банк России намерен утвердить и опубликовать в ближайшее время. Когда банк видит признаки мошенничества в операции, он ее, как правило, блокирует до выяснения всех нюансов ситуации.

«Ключевой вопрос заключается в том, что именно будет считаться крупной суммой и по каким критериям система будет отличать мошенническую схему от действий законопослушного человека, который, например, переводит деньги между своими счетами для оптимизации или совершения крупной покупки. Необходимо, чтобы регулятор и банковское сообщество в первую очередь предусмотрели для потребителей простые и надежные механизмы, исключающие подобные ошибки. Например, должна быть создана и широко анонсирована возможность предварительного уведомления банка о планируемой крупной операции через мобильное приложение», — отметил Мосягин.

Он добавил, что необходимо внедрить эффективный и максимально быстрый канал для оспаривания ошибочных блокировок с обязанностью банка оперативно реагировать на такие обращения.

По словам Мосягина, в условиях роста мошеннических атак первостепенной задачей является защита сбережений граждан. По мнению экономиста, важны любые инициативы, направленные на эту цель, однако важно, что введение новых признаков мошеннических операций должно быть технически и методологически выверенным. Важно, чтобы не страдали добросовестные клиенты, лишаясь доступа к собственным средствам в ходе совершенно легитимных финансовых операций, заключил экономист.

