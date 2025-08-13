Россиян предупредили о рисках незаконных автосписаний по СБП

В России в последнее время участились случаи автосписаний по СБП без согласия владельца счета. Это происходит из-за того, что продавцы при разовых платежах привязывают карту к сервису, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, подобные ситуации являются нарушением гражданского и потребительского законодательства, так как подразумевают утрату гражданином контроля над собственным счетом. Часто с этим сталкиваются россияне, которые используют карту для оплаты услуг на различных агрегаторах и сервисах, оформления подписок на онлайн-кинотеатры.

«Пользователь, планируя разовый платеж в несколько сотен рублей, спустя какое-то время неожиданно обнаруживает регулярные списания. Потери могут составлять десятки тысяч рублей в год и более», — подчеркнул юрист, отметив, что потом отменить такие списания очень сложно в силу того, что СБП не поддерживает механизмы chargeback.

Чтобы избежать таких случаев нужно регулярно проверять разделы«автоматические платежи» или «автоматические переводы» в приложениях банков, отметил Хаминский. Кроме того, не нужно спешить с функцией привязки карты к тому или иному сервису, так как само по себе отсутствие альтернативы – уже сигнал о недобросовестности продавца.

Если же подозрительные списания уже произошли, то нужно начинать разбирательство с запроса разъяснений в банке. Финансовые организации должны сообщать клиентам о потенциальных рисках и способах защиты, особенно на фоне новых антифрод-правил Центробанка. Так, в июле вступило в силу правило, согласно которому банки обязаны вводить «периоды охлаждения» для сомнительных транзакций, напомнил Хаминский.

Однако проще всего, по его словам, изначально при подключении организаций-партнеров к СБП напрямую прописывать запрет на отсутствие альтернативы привязке карты при оплате товаров и услуг. За нарушение такого правила следует установить «многомиллионный штраф», заключил юрист.

До этого завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев посоветовал при использовании тех или иных ресурсов внимательно изучать условия договоров, чтобы случайно не приобрести платную подписку и не лишиться средств. Он предупредил, что многие сайты и платформы предлагают пользователям бесплатный пробный период, соглашаясь на который, человек автоматически покупает подписку и может столкнуться с неожиданными списаниями с карты.

Ранее россиянам рассказали о причинах сбоев в работе СБП.