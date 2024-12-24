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В ЦБ рассказали, появятся ли в России банкноты в 10 тысяч рублей

Зампред ЦБ Белов: банкноты в 10 тысяч рублей не планируют выпускать в России
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Depositphotos

Центробанк России не планирует вводить в оборот новую банкноту в 10 тысяч рублей. Об этом kp.ru рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

«Решение о выпуске новых номиналов мы всегда принимаем исходя из текущей экономической ситуации, потребностей наличного денежного оборота, соотношения между объемами наличных и безналичных платежей. Сейчас номинальный ряд банкнот и монет вполне достаточен», — подчеркнул Белов.

Он отметил, что Центробанк планирует обновить дизайн купюр номиналом 500, 10 и 50 рублей до 2028 года. По его словам, в обращение будут выпускать по одной банкноте каждый год. Он уточнил, что ЦБ будет проводить народное голосование по выбору изображений для них.

В конце октября сообщалось, что в российских регионах стали появляться новые купюры номиналом 5000 рублей. На новой пятитысячной купюре изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа: на аверсе изображена стела «Европа — Азия», на реверсе — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

Ранее сообщалось, что россияне выберут символы для новой банкноты 1000 рублей.

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