Военкор высказался о дизайне 500-рублевой купюры

Военкор Коц назвал неважными споры о дизайне 500-рублевой купюры на фоне СВО
Александр Астафьев/РИА Новости

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале назвал неважными споры о дизайне 500-рублевой купюры на фоне СВО.

По словам Коца, из кустов на Краснолиманском направлении выбор дизайна купюры «кажется какой-то несвоевременной, несущественной и не достойной траты моего времени» историей.

«Сидим мы ночью в кустах, ждем пролета, чат с другими группами мониторим. И кто-то мне в телеге пишет: «Александр, а почему вы ничего не пишете про 500 рублей. Это ж какой беспредел творится! Вы что, боитесь высказаться про купюру?»» — рассказал о своих обстоятельствах журналист.

По словам Коца, важность имеют не разговоры о том, что будет помещено на купюру, а находящиеся рядом с ним бойцы, которые с помощью подручных средств делают планшеты на свои пулеметы, чтобы удобнее было сбивать дроны и собирают турели на четыре автомата для той же цели, а для борьбы с беспилотниками в ночное время приматывают скотчем ночную камеру с беспилотников к FPV-очкам.

Всероссийское онлайн-голосование за обновленный дизайн банкноты номиналом в 500 рублей началось 1 октября. Россияне могут выбрать свой вариант на сайте Банка России. Голосование продлится две недели.

По состоянию на 7:20 мск, в голосовании лидируют дизайны горы Эльбрус и комплекса «Грозный-Сити» — 1,150 млн и 1,049 млн голосов соответственно.

Ранее Кадыров пообещал iPhone голосующим за «Грозный-Сити» на купюрах.

