«Урсула, благодарю». В Приднестровье обрадовались предстоящим поставкам газа из ЕС

Глава Приднестровья Вадим Красносельский 1 февраля поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за помощь в разрешении газового кризиса.
Он рассказал, что заседание молдавской комиссии по ЧС состоялось. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в республику принято. В настоящее время обсуждаются технические моменты.
«Уважаемая Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность Вам и Вашим коллегам за содействие и оперативность <...> Благодарю Вас», — написал Красносельский в Telegram-канале.
Генерация электроэнергии на МГРЭС начнется вечером 1 февраля, уточнил глава Приднестровья.
«В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью тепло пришло в дома приднестровцев. Завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей», — отметил он.
Веерные отключения света прекращены.
1 февраля компания «Молдовагаз» уже поставила первую партию газа в Приднестровье для поддержки работы газопровода. Всего планируется передать 3 млн куб. м газа.
Договор на миллионы евро
31 января молдавские власти и Евросоюз подписали договор о безвозмездном финансировании Молдавии на сумму €64 млн.
В правительстве Молдавии рассказали, что первый транш на €30 млн будет разделен надвое. Молдавская госкомпания Energocom закупит природный газ на €20 млн в качестве чрезвычайной гуманитарной помощи для Приднестровья. Еще €10 млн направят на закупку электроэнергии для обеспечения правого берега Днестра.
Второй транш в €34 млн Кишинев получит в качестве бюджетной поддержки. Подробно о нем пока не сообщается.
С 11 февраля Приднестровье, вероятнее всего, перейдет к поставкам через венгерских трейдеров, пишет «Коммерсантъ».
Газовая блокада
С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлить контракт с «Газпромом». Вскоре цена газа в Европе взлетела до максимума с октября 2023 года.
В результате Приднестровье столкнулось с полной газовой блокадой, результатом чего стали веерные отключения электричества, отсутствие отопления и горячей воды в жилых домах.
Власти республики объявили режим ЧС.
По словам Красносельского, сейчас экономика Приднестровья находится в тяжелом состоянии.
«Итоги рано подводить, но это будут десятки миллионов долларов в месяц, выпадающие из бюджета. Это много для нас. Энергетика и экономика находятся в шоковом состоянии», — сказал он.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова 31 января заявила, что Москва предпринимает все возможные усилия по гуманитарным поставкам газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам.
При этом Захарова отметила, что в отношении происхождения газа «не должно быть иллюзий». По ее словам, откуда бы топливо ни поступало, этот газ происходит из российских месторождений.
Красносельский 1 февраля заявил, что республика также продолжает вести переговоры о поставках газа с Россией и Венгрией , «чтобы газ пошел в Приднестровье уже основательно и надолго».