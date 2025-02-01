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Приднестровье получило первую партию газа от «Молдовагаза»

ТАСС: «Молдовагаз» поставил Приднестровью первую партию топлива
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Компания «Молдовагаз» поставила первую партию газа в Приднестровье для поддержки работы газопровода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

«Молдовагаз» отгрузила в Приднестровье первые объемы газа из партии в 3 млн куб. м согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Молдавии», — говорится в материале.

Накануне Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль.

Стороны поделят между собой грант от Евросоюза на €30 млн. Тирасполь будет закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля. Закупкой будет заниматься Energocom, после чего газ будет поступать через Молдавию на левый берег Днестра. Кишинев же на свою часть гранта закупит газ для своего пользования.

Сообщается также, что с 11 февраля Приднестровье намерено воспользоваться гуманитарной помощью из России. Речь идет о финансировании закупки газа у одного из венгерских трейдеров.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

Ранее в Приднестровье заявили о шоковом состоянии экономики.

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