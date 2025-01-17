«Молдовагаз» признал долг перед «Газпромом», но предложил отложить вопрос на потом

После многолетнего спора «Молдовагаз» признал, что у компании есть долг в размере $709 млн перед «Газпромом», однако назвал его «исторической задолженностью». В компании отметили, что основную часть долга составляют деньги, не возвращенные Приднестровьем. По словам главы «Молдовагаза» Вадима Чебана, «Газпром» имеет право требовать вернуть деньги, но, по его мнению, «на этом этапе» нужно отложить этот вопрос и сосредоточиться на поставках газа в Приднестровье.

Молдавская энергетическая компания «Молдовагаз», чей контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому», все же признала свой долг перед российской компанией на $709 млн, заявил молдавскому телеканалу TV8 исполняющий обязанности председателя правления «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность «Молдовагаз» перед «Газпромом» по правому берегу Днестра в сумме $709 млн. Эта задолженность есть в бухгалтерском учете, никто ее не аннулировал. Документы подписываются», — сказал Чебан, цитирует «Интерфакс».

При этом он утверждает, что долгов перед «Газпромом» у «Молдовагаза» в части текущих платежей нет.

По его словам, есть «неурегулированный исторический долг, который относится к периодам девяностых, нулевых годов и части в период с 2010 года до 2014 года». А именно — задолженность компании «Тираспольтрансгаз», которая оказывает услуги для Приднестровского региона. Он подчеркнул, что с 2016 года компания «Молдовагаз» не накапливала долгов за потребление газа на правом берегу Днестра перед «Газпромом». (На левом берегу Днестра находится непризнанное Приднестровье. По словам лидера республики Вадима Красносельского, Россия поставляет ей «гуманитарный газ» в необходимом для населения объеме. Регион сильно пострадал после прекращения Украиной транзита газа из РФ).

Чебан добавил, что российская компания имеет право требовать погасить задолженность, тем более у нее есть решение московского суда. Он также заявил, что результаты аудита, инициированного Молдавией, не были утверждены наблюдательным советом «Молдовагаза». По словам Чебана, молдавское правительство не имеет долга, поскольку за него должен отвечать «Молдовагаз». «Газпром», хоть и является акционером компании, также не отвечает за ее долг:

«Вопрос решения долгов и урегулирование долгов, общей суммы долга, должен решаться конкретно на корпоративном уровне, либо между кредитором и дебитором — «Газпромом» и «Молдовагаз».

При этом «Газпром», будучи акционером молдавской компании, может влиять на определенные ее решения, что свидетельствует о конфликте интересов. Информации о том, будет ли выплачен долг в полном объеме и кем, нет.

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По мнению Чебана, вопрос с историческим долгом «вообще нужно убрать на этом этапе в сторону, сохранить статус-кво» , и сосредоточиться на поставках природного газа в Приднестровье.

Он также рассказал, что переговоры властей Приднестровья в Москве о возобновлении поставок газа прошли без участия «Молдовагаза». «Я не знаю, о чем говорит господин Красносельский... Информации о том, что в скором времени будут возобновлены поставки газа, у нас нет», — резюмировал он.

Суть конфликта

До 2022 года Молдавия практически полностью зависела от российского газа, трансфером занимались «Молдовагаз» и «Газпром». До 2011 года стороны договорились определять цену по специальной формуле, в 2012 году появились двусторонние договоренности, а в 2016 году цена стала зависеть в том числе от котировок цен на нефтепродукты. В 2019 году российский президент Владимир Путин дал Молдавии скидку, но через три года контракт на поставку газа истек.

Стороны начали переговоры, тогда «Газпром» и упомянул, что «Молдовагаз» должен $709 млн ($433 млн плюс просроченные платежи). Компания попросила выплатить долг, дала для этого отсрочку и предложила закупать газ с 25-процентной скидкой. Молдавия отказалась. В итоге страна частично перешла на мазут и ввела режим ЧС, премьер-министр Дорин Речан заявил, что Молдавия не потребляет российский газ, поскольку интегрирована в европейскую энергетическую сеть.

Страна также провела аудит долга. Проверка действительно показала задолженность, но только $590,8 млн, причем деньги якобы не выплачены из-за Приднестровья, чьи власти не платят за поставки газа годами. Молдавия, по данным проверки, должна только $8,6 млн. При этом глава «Молдовагаз» Чебан заявил, что только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО «Термоэлектрика» и АО «ТЭЦ-Норд» перед АО «Молдовагаз» за поставки природного газа составляет $46 млн, что уже больше указанной суммы.

Официальные лица Молдавии публично заявили, что не признают долг и не будут его погашать.

«Республика Молдова не собирается оплачивать несуществующие долги, и граждане Молдовы, очевидно, не должны оплачивать эти фактуры», — сказал премьер-министр Дорин Речан.

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Никакого больше газа

«Газпром» в Telegram-канале опубликовал заявление, согласно которому с 1 января компания прекращает поставки газа в Молдавию:

«В связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа, ПАО «Газпром» сегодня направило в АО «Молдовагаз» уведомление. В нем говорится, что АО «Молдовагаз» регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО «Газпром» с 8:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки».

«Газпром», несмотря на прекращение сотрудничества, оставил за собой право требовать вернуть долг, погасить убытки и уплатить штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей второй стороной. При этом компания все еще может принять решение возобновить поставки газа.