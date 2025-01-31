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В Приднестровье заявили о шоковом состоянии экономики

Красносельский: экономика ПМР находится в шоковом состоянии из-за энергокризиса
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РИА Новости

Экономика Приднестровья находится в шоковом состоянии из-за энергетического кризиса. Об этом президент непризнанной республики Вадим Красносельский рассказал в интервью «Известиям».

«Итоги рано подводить, но это будут десятки миллионов долларов в месяц, выпадающие из бюджета. Это много для нас. Энергетика и экономика находятся в шоковом состоянии», — сказал он.

Глава Приднестровья также добавил, что режим ЧП в республике будет продлен, он был введен 11 декабря.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

27 января премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа. Позже в Приднестровье ответили, что такой поставки хватит лишь на полторы недели.

Ранее в Приднестровье завили о скором получении кредита от России для покупки газа.

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