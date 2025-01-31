Россия пытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам

МИД: РФ принимает все усилия для поставки газа ПМР по альтернативным маршрутам

Российская сторона предпринимает все возможные усилия по гуманитарным поставкам газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Профильные российские структуры принимают все возможные усилия для организации гуманитарных поставок газа в регион по альтернативным маршрутам», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что в отношении происхождения газа «не должно быть иллюзий. По словам официального представителя МИД, откуда бы топливо ни поступало, этот газ происходит из российских месторождений.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона всячески выступает за долгосрочное и устойчивое решение вопроса энергообеспечения обоих берегов Днестра в первую очередь в интересах жителей.

Среди прочего Захарова выразила надежду на конструктивный подход всех сторон, который бы позволил безотлагательно решить кризис с энергообеспечением Приднестровья.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

27 января премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Кишинев выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа. Позже в Приднестровье ответили, что такой поставки хватит лишь на полторы недели.

Ранее в Приднестровье заявили о шоковом состоянии экономики.