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Майнеров поставили на стоп: в 10 регионах запретили добывать криптовалюту

Кабмин утвердил список из 10 регионов, где будет действовать запрет на майнинг
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Artie Medvedev/Shutterstock/FOTODOM
Уже с 1 января в 10 регионах России запретят майнинг — перечень территорий утвердило правительство. Добывать криптовалюту нельзя будет в четырех новых регионах России и в республиках Кавказа. Запрет продлится до весны 2031 года — введение меры объяснили необходимостью ограничить бесконтрольное потребление электричества, о чем говорил президент Владимир Путин еще в июле. Главное о майнинге в стране — в материале «Газеты.Ru».

Майнеров отключили от сети

Правительство приняло постановление, вводящее запрет «на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе в майнинг-пуле (объединении майнеров. — «Газета.Ru»)» с 1 января 2025-го до 2031 года. Добывать криптовалюту запретили в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкессии.

Запретят майнинг и в некоторых районах Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, правда, только на пике энергопотребления. В правительстве уточнили, что в 2025 году это период с 1 января по 15 марта, а в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

Цель введения запрета — сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности. Учитывая, что эта сфера в целом динамично развивается, список регионов могут корректировать. Дополнительные решения будут принимать члены правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

По словам директора Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимира Климанова, предприниматели и жители центральной части России традиционно «оплачивают» часть расходов, возникающих из-за низких тарифов на электроэнергию на Северном Кавказе и Дальнем Востоке.

«Вводимые правительством меры должны поспособствовать более справедливым условиям ведения бизнеса в столь специфической сфере на территории всей страны», — рассказал он ТАСС.

Путин назвал вопрос острым

В июле на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин заявил, что ежегодно в России на майнинг расходуют 16 млрд киловатт-часов. Это почти 1,5% общего потребления в стране, и показатель этот продолжает расти. Глава государства объяснил рост низкими ценами на электроэнергию и мобильность оборудования для добычи криптовалюты. Общую ситуацию он назвал настораживающей.

«Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. И это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае», — заявил президент.

Он назвал вопрос острым. По мнению Путина, ситуация в целом чревата серьезными последствиями для систем ЖКХ, предприятий и даже конкретных городов и поселков. Об этом главе государства докладывали региональные власти.

Правовой статус майнинга

Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты 25 октября, он вступил в силу 1 ноября.

Президент наделил правительство правом запрещать майнинг криптовалюты в регионах, а также устанавливать порядок и причины введения ограничений. Правительство также получило право регулировать работу операторов, предоставляющих инфраструктуру для добычи цифровых валют.

Если ранее реестр майнеров вели в Минцифры, то теперь полномочия по контролю за ними перешли Федеральной налоговой службе. Без включения в реестр ФНС работать тоже можно, но для этого нужно соблюдать лимиты по потреблению электричества. Зарабатывающие криптовалюту теперь обязаны отчитываться перед налоговой о заработке. Эту информацию передают в Центробанк и Росфинмониторинг.

При неоднократном нарушении норм законодательства майнеров могут не только ограничить в работе, но и вовсе исключить из реестра ФНС.

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