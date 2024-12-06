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В России закрыли незаконную майнинг-ферму

В Кабардино-Балкарии закрыли незаконную майнинг-ферму

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Depositphotos

В Урванском районе Кабардино-Балкарии правоохранительные органы совместно со специалистами «Каббалкэнерго» выявили большую майнинг-ферму, на которой местный житель занимался добычей криптовалюты. Все оборудование было подключено к электросети без учета электропотребления. Об этом информирует пресс-служба филиала «Россети Северный Кавказ».

Для фермы, расположенной в селении Урвань, использовалось 53 энергоемких устройства для майнинга криптовалюты, размещенных в одном из небольших домиков.

«Специалисты составили акт о неучтенном потреблении электроэнергии. Объем незаконно потребленного ресурса составил более 380 тысяч киловатт-часов. Ущерб, причиненный энергетической инфраструктуре региона, оценивается почти в 1,4 миллиона рублей», — добавили в пресс-службе компании.

Материалы дела о хищении переданы в правоохранительные органы Кабардино-Балкарии.

В сентябре в Дагестане стали раскрывать нелегальные майнинг-фермы, установленные в подземные убежища.

16 ноября глава Дагестана Сергей Меликов попросил правительство РФ запретить майнинг криптовалюты в регионе из-за слабой энергосистемы региона — до ее стабилизации.

Ранее в РФ предложили ограничить криптомайнинг в Сибири.

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