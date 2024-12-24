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В 10 регионах России запретили майнинг

Кабмин запретил майнинг в 10 регионах России до 2031 года
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Alessandro Bianchi/Reuters

Правительство России утвердило перечень регионов и территорий, где с 1 января 2025 года будет запрещен майнинг. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению, майнинг будет запрещен в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Ограничения продлятся до 2031 года. Кроме того, в этих регионах будет запрещено участвовать в майнинг-пуле.

Из документа также следует, что майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Однако ограничения будут вводиться только в период пика энергопотребления. В 2025 году он ожидается с 1 января по 15 марта.

9 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что майнеры могут начать работать в регионе, но для этого им нужно соблюсти определенные условия. В частности, они смогут добывать криптовалюты в ночное время, когда предприятия останавливают производство. По его словам, подобный подход будет выгоден всем жителям Бурятии.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.

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