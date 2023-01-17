«Россия лишится важных технологий». В Европе уверены, что санкции работают

Санкции Евросоюза против России из-за военной операции на Украине на десятилетия ослабят экономику РФ, заявила на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничения ЕС также нацелены на лишение российской промышленности современных и важных технологий. Также сегодня президент РФ Владимир Путин объявил, что дефицит бюджета в 2022 году составил 3,3 трлн рублей, однако отметил, что такой показатель является одним из лучших среди стран «Большой двадцатки». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Санкции ЕС ослабят российскую промышленность за счет лишения современных технологий, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на ВЭФ в Давосе. Трансляция шла на YouTube.

«Мы ввели самые строгие санкции за всю историю, в результате чего российская экономика на десятилетия погрузится в рецессию, а ее промышленность лишится современных и важных технологий», — сказала она.

Глава ЕК в очередной раз подчеркнула, что Брюссель продолжит санкционное давление на Россию из-за боевых действий на Украине и поддержку Киева столько, сколько понадобится.

Также, по ее словам, в этом году странам Евросоюза удалось избавиться от энергетической зависимости от России и заменить 80% российского трубопроводного газа на другие источники. По ее словам, Европа «в очередной раз показала пример коллективной воли».

Итоги года

Во вторник, 17 декабря, президент России Владимир Путин объявил, что по итогам 2022 года дефицит российского бюджета составил 3,3 триллиона рублей. Об аналогичных показателях докладывал российский премьер Михаил Мишустин.

«Расходы у нас увеличились. Причем расходы у нас увеличились более высокими темпами, более заметными, причем на четверть, и превысили 31 триллион рублей. В результате дефицит федерального бюджета составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП»,

— заявил Путин, подчеркнув, что такой показатель является одним из лучших среди G20.

Однако он отметил, что фактическая динамика российской экономики в прошлом году была лучше ожидаемых показателей. По его словам, ВВП за 11 месяцев 2022 года снизился на 2,1%, в то время как «предрекали» 20%. «Фактическая динамика оказалась лучше многих экспертных прогнозов», — сказал Путин.

Президент также заявил, что рост мировых цен в текущем году был существенным, и вызван санкционными действиями Запада. Он добавил, что рост цен на газ обеспечил российским компаниям «хорошую прибыль» и привел к «значительному» увеличению их платежей в бюджет. Также, по его словам, в 2022 году уровень добычи нефти поднялся на 2% и составил 535 млн тонн, несмотря на санкции.

По оценкам Минэкономразвития в конце сентября, российская экономика по итогам 2022 года должна была сократиться на 2,9%, а в 2023 году — на 0,8%. В 2024 году там рассчитывают на рост в размере 2,6%. Глава Минфина Антон Силуанов в декабре предполагал снижение ВВП до 2,7%.

В конце декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов предполагал, что 2023 год станет более легким для российской экономики, чем 2022-й, «если ничего не произойдет».

Российские власти неоднократно заявляли о незаконности введенных против РФ санкций, а также утверждали, что ограничения не оказывают эффекта против РФ, какого от них ждут в Европе.

Санкции и прогнозы

С конца февраля 2022 года ЕС ввел девять пакетов санкций против Москвы, которые затронули финсектор и фондовый рынок, экспорт и импорт, международные резервы Банка России, авиасообщение с европейскими странами. Также были введены персональные санкции против российских физических и юридический лиц. Европейские власти утверждали, что целью санкций является снижение способности российского правительства «финансировать агрессию против Украины», однако отмечали, что стараются при подготовке ограничений «минимизировать негативные последствия для российского населения».

Десятый, юбилейный пакет ограничений находится в разработке, он должен выйти 24 февраля, писал Reuters. Он может включать в себя ограничения против российского ядерного сектора, отключение большинства банков от системы SWIFT.

В декабре Еврокомиссия со ссылкой на данные Всемирного банка, Международного валютного фонда и Организации экономического сотрудничества и развития заявила, что по итогам 2022 года снижение российского ВВП составит от 3,4 до 4,5%. В ЕК также ожидают снижение ВВП РФ до 5,6% в 2023 году. В докладе отмечается, что в 2023 году показатель сократится на 3,3%, однако в следующем году вырастет на 1,6%. Там ожидают экономический спад в связи с нарушением логистики поставок, снижением инвестиций, отток населения и экономическую и политическую неопределенность.