Политолог из Казахстана Султанов поддержал решение США разрешить казахстанским банкам обслуживать карты «Мир»

Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Булат Султанов в беседе с «Газетой.Ru» назвал правильным решение американского управления по контролю за иностранными активами Минфина США разрешить казахстанским банкам обслуживать российские карты «Мир».

О послаблениях ранее сообщило агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики Казахстан. Теперь местные банки могут принимать платежи, переводы по картам «Мир», а также осуществлять выдачу наличных денег через банкоматы для частных лиц. При этом такие операции будут на особом контроле Минфина США, чтобы «Мир» не использовался для обхода антироссийских санкций.

«США правильно сделали, если разрешили обслуживание карт «Мир» казахстанскими банками. Граждане России должны иметь на территории Казахстана комфортные условия и пользоваться своими карточками «Мир», — отметил Султанов.

По его мнению, карта «Мир» должна иметь хождение на территории Казахстана. И все граждане РФ, у которых она есть, должны пользоваться ею беспрепятственно на территории Казахстана, добавил политолог.

«Турция рассматривает разрешение принимать карты «Мир» в гостиницах, но это меркантильные соображения. Мы в отношении россиян должны исходить из совсем других соображений. Граждане РФ должны иметь возможность комфортного пребывания в Казахстане. Принесут ли они капитал, инвестиции или иной профит в республику, для меня второй вопрос. Об этом пусть думают финансовые институты. Для меня самое главное – мы живем на пространстве СНГ, в рамках Евразийского экономического союза», — сказал Султанов.

По его словам, Россия и Казахстан являются союзниками.

«Мы скреплены договором о вечной дружбе и союзничестве. Мы с Россией союзники. Для меня главное – чтобы не было стыдно смотреть россиянам в глаза. Друзья познаются в беде. Мы должны оказывать россиянам максимальное содействие».

Ранее из-за опасений санкций со стороны США ряд зарубежных банков перестал принимать карты «Мир». Нацкарты перестали принимать ряд банков Казахстана, Турции, Киргизии, Армении, Вьетнама, Таджикистана. В Казахстане в частности от приема карт «Мир» отказался «Халык банк».