«Венгры создают проблемы, где только могут». Будапешт блокирует новые санкции против РФ

Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении РФ, пишет Financial Times. По данным издания, Будапешт также высказался против предложения увеличить размер фонда ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам. Некоторые дипломаты опасаются, что Венгрия и в дальнейшем использует право вето против всех решений Брюсселя, требующих единогласия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Венгрия на состоявшейся накануне встрече постпредов стран-членов ЕС выступила против нового пакета санкций против РФ. Об этом в четверг, 8 декабря, написала газета Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Они [венгры] создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми», — рассказал изданию высокопоставленный чиновник.

FT утверждает, что Будапешт также высказался против предложения увеличить размер фонда Евросоюза, из которого финансируются поставки оружия Украине и другим странам.

На этом фоне некоторые дипломаты опасаются, что Венгрия и в дальнейшем использует право вето против всех решений Брюсселя, требующих единогласия. Причиной называется тот факт, что Еврокомиссия ранее рекомендовала заморозить причитающиеся Будапешту €7,5 млрд из Фонда сбалансированного развития ЕС, а также отложить выделение грантов на восстановление после пандемии в размере €5,8 млрд. ЕК указала, что Венгрия должна активнее бороться с коррупцией и осуществить ряд реформ.

Один из дипломатов заявил FT, что нужно быть готовым к «радикальным действиям» Будапешта. Издание не исключает, что Венгрия якобы может заблокировать включение Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенгенскую зону.

Девятый пакет санкций

7 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала о содержании девятого пакета санкций против России. По ее словам, в него будут включены почти 200 физических и юридических лиц.

Ограничения, в частности, коснутся деятельности еще трех российских банков. Так, санкции предполагают полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов.

Новые рестрикции также ограничат доступ РФ ко всем видам дронов и беспилотных летательных аппаратов.

«Мы предлагаем запретить прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и экспорт в любые третьи страны, такие как Иран, которые могли бы поставлять беспилотники в Россию»,— отметила фон дер Ляйен.

От эфира на территории Евросоюза отключат еще четыре телеканала и ряд других платформ распространения — за «госпропаганду».

Санкционный список физических и юрлиц включает в себя «российские вооруженные силы, а также отдельных офицеров и оборонно-промышленные компании, членов Госдумы и Совета Федерации, министров, губернаторов и политические партии».

Кроме того, предполагается ввести новые меры экспортного контроля и ограничения, особенно — в отношении товаров двойного назначения, что включает в себя основные химикаты, нервно-паралитические вещества, электронику и IT-компоненты.

Также предлагаются «дальнейшие экономические меры, направленные против российского энергетического и горнодобывающего сектора, включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России».