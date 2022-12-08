ЕС согласился включить Хорватию в зону Шенгена. Заявки Румынии и Болгарии отклонены

Совет ЕС на уровне глав МВД согласовал присоединение Хорватии к Шенгену — это произойдет уже с 1 января 2023 года. При этом аналогичные заявки Болгарии и Румынии отклонены. Еврокомиссия ранее объявила о готовности всех трех балканских стран присоединиться к Шенгенскому пространству. Подробнее о том, почему заявки Софии и Бухареста были отложены, — в материале «Газеты.Ru».

Страны Евросоюза официально одобрили присоединение Хорватии к Шенгенской зоне. Об этом в четверг, 8 декабря, написал в Twitter премьер-министр республики Андрей Пленкович.

«Хорватия получила единодушную поддержку Совета по внутренним делам и юстиции — с 1 января 2023 года мы становимся членом Шенгенского соглашения», — сообщил Пленкович.

Эту информацию подтвердили и представители Чехии. «Благодаря чешскому председательству, Шенгенское пространство расширяется впервые за более чем 10 лет. Министры утвердили членство Хорватии с 1 января 2023 года», — говорится в публикации.

В то же время аналогичные заявки Румынии и Болгарии отклонили. Решение по ним отложено.

В частности, власти Нидерландов и Австрии не поддержали Болгарию, так как, по их оценкам, эта страна пока не соответствует условиям вступления в Шенген.

Как пояснил глава МВД Австрии Герхард Карнер, Вена не поддерживает заявки Софии и Бухареста из-за участившихся случаев незаконного пересечения границы.

В свою очередь, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон указала, что Еврокомиссия разочарована сегодняшним решением. По ее мнению, Болгария и Румыния «давно заслуживают вхождения в Шенген».

16 ноября ЕК объявляла о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгенскому пространству и рекомендовала Совету ЕС утвердить это решение.

Сохранение пограничного контроля в Европарламенте назвали дискриминацией по отношению к гражданам Болгарии и Румынии, поскольку оно затрудняет передвижение работающих в других странах-членах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.

На данный момент в Шенгенское пространство входят 26 стран, у которых существует единая система погранконтроля: это 22 государства ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее заявлял, что Вена хотела бы отложить рассмотрение вопроса о включении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону до осени 2023 года в связи с усилившимся притоком нелегальных мигрантов в страну.

Восстановить поток туристов

После присоединения к Шенгенской зоне Хорватия может смягчить визовые ограничения ради увеличения турпотока, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Они будут заинтересованы, чтобы турпотоки восстанавливать. Поэтому вступление в Шенгенскую зону может содействовать смягчению ограничений», — цитирует его ТАСС.

Кортунов добавил, что несмотря на общие стандарты Шенгенской зоны, каждая входящая в нее страна может сама определять и регулировать свою визовую политику.

Путь к Шенгену

Румыния и Болгария пытаются вступить в Шенген с 2011 года — на несколько лет дольше Хорватии.

Болгарские власти допустили, что София примет ответные меры против Австрии и Нидерландов. В свою очередь, президент Румынии Клаус Йоханнис предупредил о «росте евроскептицизма» в стране.

Румыния и Болгария стали членами ЕС в 2007 году, а в 2011-м подали заявку на вступление в Шенгенскую зону.

Тогда против выступили Франция, Германия, Швеция, Нидерланды, Финляндия и Бельгия. Они считали, что в этих двух странах «еще слишком сильны коррупция и организованная преступность».

Однако в этом году сначала Эммануэль Макрон, потом Олаф Шольц, а затем и некоторые другие противники расширения Шенгена изменили свои позиции. Тем не менее, вопрос о присоединении Болгарии и Румынии к Шенгену остался открытым.

Отметим, что в «Индексе восприятия коррупции», ежегодно публикуемом Transparency International (российское юрлицо организации признано иноагентом Минюстом РФ), Румыния и Болгария занимают последние места среди всех стран ЕС. При этом их лишь незначительно опережают, например, Венгрия и Греция — давние члены Шенгенского соглашения.