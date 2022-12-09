Военная операция РФ на Украине. День 289-й

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что несмотря на напряженные отношения с Россией, Москва и Вашингтон могут взаимодействовать в определенном круге вопросов, сообщает ТАСС.
«Мы постоянно демонстрировали, что, несмотря на наличие, мягко говоря, проблем в наших более широких отношениях <...>, мы можем работать по конкретным вопросам, определенным интересам, чтобы понять, можем ли мы добиться прогресса», — так он прокомментировал обмен заключенными.
По его словам, освобождение из-под стражи баскетболистки Бриттни Грайнер указывает на то, что Россия и Соединенные Штаты способны прийти к согласию без каких-либо дополнительных двусторонних договоренностей.
Россия запросила заседание Совбеза ООН по проблеме массовых поставок оружия Украине со стороны Запада. Оно состоится в пятницу, 9 декабря.