Военная операция РФ на Украине. День 289-й

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что несмотря на напряженные отношения с Россией, Москва и Вашингтон могут взаимодействовать в определенном круге вопросов, сообщает ТАСС.

«Мы постоянно демонстрировали, что, несмотря на наличие, мягко говоря, проблем в наших более широких отношениях <...>, мы можем работать по конкретным вопросам, определенным интересам, чтобы понять, можем ли мы добиться прогресса», — так он прокомментировал обмен заключенными.

По его словам, освобождение из-под стражи баскетболистки Бриттни Грайнер указывает на то, что Россия и Соединенные Штаты способны прийти к согласию без каких-либо дополнительных двусторонних договоренностей.