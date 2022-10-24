«Сворованы коллективным Западом». Песков рассказал о судьбе российских золотовалютных резервов

Многие активы России, в том числе золотовалютные резервы, просто «сворованы коллективным Западом», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что конфискация частной и государственной собственности РФ противоречит основным принципам экономических взаимоотношений и международному праву. Лидеры ЕС на прошлой неделе поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для восстановления Украины. Что будет с российскими активами — в материале «Газеты.Ru».

Многие активы России сворованы коллективным Западом, включая золотовалютные резервы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Многие активы сейчас фактически просто сворованы конкретными странами, которые относятся к коллективному Западу. В том числе и наши золотовалютные резервы. Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, и это не что иное, как собственно посягательство на собственность, в данном случае на государственную собственность, и на частную собственность», — сказал Песков.

По его словам, подобные действия разрушают основы системы существующих экономических взаимоотношений и попирают международное право.

«Идея конфискации зарубежного имущества РФ в пользу Украины — еще один шаг в попрании всех норм. Безусловно, мы будем изыскивать возможности бороться с этим», — отметил он.

По его словам, тот факт, что западные страны отказывают российским предпринимателям в праве оспаривать в суде заморозку их активов, свидетельствует о минимальной возможности для маневра и принятии каких-либо контрмер. Российские власти, тем не менее, не намерены «сидеть, сложа руки», отметил он.

История пропажи

11 марта замглавы Министерства экономики Украины Денис Кудин сообщил, что объем арестованных российских резервов составил $415 млрд. По его словам, Киев ведет переговоры с западными странами о том, чтобы эта сумма пошла на восстановление украинской экономики.

13 марта глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что Россия из-за санкций США, стран ЕС и других государств лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов

«У нас общий объем резервов около $640 млрд, около $300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — сказал он в эфире канала «Россия 1».

На 18 февраля международные резервы Центробанка составляли эквивалент $643 млрд. (они размещены в активах, номинированных в различных валютах, а также в золоте). К 1 февраля $311 млрд. резервов было размещено в ценных бумагах иностранных эмитентов, $152 млрд — в наличной валюте и депозитах в зарубежных банках, $132 млрд — в золоте на территории РФ (порядка 74 млн тройских унций), около $30 млрд — резервы в Международном валютном фонде (МВФ) и правах заимствования (SDR, расчетная единица МВФ).

18 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российские власти готовят юридические действия в отношении отдельных юрисдикций и компаний для защиты российских активов.

«Мы планируем такие юридические действия, иначе быть не может, но они должны быть тщательно продуманы и обоснованы, чтобы мы получили необходимый результат. Мы готовимся к этому», — сказала Набиуллина.

Страны ЕС с конца февраля ввели восемь пакетов санкций против России из-за спецоперации на Украине. Сейчас фигурантами санкционного списка ЕС по Украине являются порядка 1300 физлиц и организаций.

Замороженные активы и их легализация

21 октября лидеры ЕС дали поручение ЕК подготовить предложения по использованию замороженных активов России для восстановления Украины.

«Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом», — сказано в документе.

14 октября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны ЕС заморозили уже €17,4 млрд активов российского бизнеса. 90% из этой суммы распределено между семью странами ЕС: Австрией, Бельгией, Францией, Германией, Ирландией, Италией и Люксембургом.

«Необходимо продолжать призывать и остальные государства правильно имплементировать санкции, уведомлять Еврокомиссию о суммах, которые удалось заморозить», — заявил Рейндерс.

9 октября Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия разрабатывает законодательную инициативу для получения права арестовывать подсанкционные активы. Легализация конфискации позволит направить средства для восстановления Украины. Сейчас у ЕК есть только возможность замораживать активы, которые находится под санкциями. Агентство отметило, что в нынешних условиях управлять активами очень дорого, а использовать — затруднительно.

Также там отметили, что Еврокомиссия может расширить полномочия стран ЕС по аресту активов. Так, нарушение санкций могут включить в список преступлений, в который входят отмывание денег и коррупция.

9 сентября глава украинского Минюста Денис Малюська заявил, что Киев добивается по линии ООН создания международного механизма взыскания с РФ компенсации ущерба от спецоперации, в частности, за счет замороженных российских активов. Киев оценивал этот ущерб на сумму более $300 млрд.

В интервью медиагруппе Funke Малюська рассказал, что Украине нужна поддержка 2/3 делегатов Генассамблеи ООН, специальная сессия состоится в октябре. В случае одобрения резолюции ООН, Киев начнет переговоры о разработке и ратификации международного договора о создании комиссии «для рассмотрения требований о возмещении ущерба пострадавшим лицам и правительству Украины». В частности, там хотят прописать основание для конфискации активов РФ.