«Для обслуживания интересов Москвы». Bloomberg узнал о «теневом флоте» нефтяных танкеров

Объемы российской нефти, отгруженной морским путем, в сентябре оказались выше, чем в феврале, отмечает Bloomberg. В то же время заметно сократились объемы поставок в европейские государства и выросли объемы экспорта в Азию, а также «неустановленным покупателям». На этом фоне Россия якобы создает «теневой флот» танкеров, утверждает агентство. Кроме того, ожидается рост случаев перевалки энергоносителя с одного судна на другое. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия создает «теневой флот» танкеров для обхода эмбарго на поставки нефти морским путем, утверждает американское агентство Bloomberg в материале, опубликованном 22 октября. По его данным, такие меры Москва якобы предпринимает в преддверии 5 декабря, когда запрет морского импорта нефти из РФ вступит в силу на территории Евросоюза.

Объемы российской нефти, отгруженной морским путем, в сентябре оказались выше, чем в феврале, отмечает издание. В то же время заметно сократились объемы поставок в европейские государства и выросли объемы экспорта в Азию, а также «неустановленным покупателям».

Это якобы связано с тем, что «для обслуживания интересов Москвы создается большой теневой флот танкеров с неизвестными владельцами», предполагает Bloomberg.

По данным компании Braemar, для поддержания экспорта на уровне 4 млн баррелей нефти в сутки потребуется большое количество судов, которые планируется добавить к 240 танкерам, использовавшимся для перевозки иранской и венесуэльской нефти.

Кроме того, ожидается рост случаев перевалки топлива с одного судна на другое — это связано с риском прямого экспорта нефти из российских портов в условиях санкций, а также с необходимостью использования на дальних маршрутах более крупных танкеров, которые в силу своего размера не могут зайти в российские порты в Балтийском море, говорится в публикации.

О том, что перегрузка нефти с одного судна на другое — стандартная практика, Bloomberg писал еще в июне этого года, когда появились сообщения об исчезновении танкеров с российскими энергоносителями с радаров.

Шестой пакет санкций против РФ, включающий эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России, был принят Советом ЕС 3 июня. Запрет морских поставок нефти тогда был отложен до начала декабря, на нефтепродукты — до февраля 2023 года.

Временные исключения из эмбарго предусмотрены для импорта по нефтепроводам для тех государств ЕС, которые ввиду расположения крайне зависят от поставок из РФ и не имеют альтернатив. Под этими странами подразумеваются в первую очередь Венгрия и Словакия, пишет ТАСС.

6 октября ЕС ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для установления потолка цен на российскую нефть, а также ограничения на морскую транспортировку нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Вице-премьер РФ Александр Новак 1 сентября сообщал журналистам, что Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. Россия не будет работать «на нерыночных условиях», подчеркнул он. При этом Новак назвал «полным абсурдом» предложения о введении ограничений на цену российской нефти.

Еще в мае Новак рассказывал, что российские нефтяные компании ищут новые направления и выстраивают новые логистические цепочки. По его словам, Москва рассматривает ряд новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти.