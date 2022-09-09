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Российская платежная система «Мир» может заработать в Таиланде в течение трех месяцев

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Global Look Press

Карты российской платежной системы «Мир» могут заработать в Королевстве Таиланд через два-три месяца. Об этом сообщила исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате, написало РИА «Новости».

«Разговоры ведутся на уровне ЦБ (Центробанков) двух стран уже три месяца. Вопрос для Таиланда новый. Потому что никогда эта карта не упоминалась в банковских процессах. Наиболее реально, что это будет Сиамский коммерческий банк. Возможно, и другие. Но все это не раньше, чем через два-три месяца как минимум», — сказала Маненате.

По словам исполнительного директора Туристического управления Таиланда, представители платежной системы «Мир» начали вести переговоры с Сиамским коммерческим банком о начале эквайринга и снятия наличных.

На этой неделе директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин заявил, что до конца 2022 года во всех турецких отелях можно будет расплачиваться картами платежной системы «Мир».

Затем вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что Москва ведет переговоры со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и с Китаем по поводу применения у них карт «Мир».

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