В Tez Tour заявили о возможности использовании российского рубля в Египте с конца сентября

Российские туристы смогут с конца сентября оплачивать свои покупки в Египте в рублях, так как страна собирается включить его в список используемых валют. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе туроператора Tez Tour со ссылкой на центробанк Египта.

«Согласно информации от Центрального Банка Египта, имеющейся в распоряжении Tez Tour, с конца сентября 2022 года российский рубль будет включен в список валют, используемых в стране», — отметили в пресс-службе.

По данным Tez Tour, именно в этот период приходится начало высокого сезона. Поэтому введение возможности использовать при оплате рубли в совокупности с другими факторами приведет к положительной динамике турпотока. Кроме того, в Египте собираются создать специальные терминалы в банках. Однако механизм работы пока неизвестен.

Там также добавили, что Египет является самым востребованным направлением у российских туристов в осенне-зимний период, где его доля от общего объема бронирования составляет около 46%.

6 сентября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия ведет переговоры со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и с Китаем по поводу применения у них карт «Мир».